Paga solo Spalletti, via Gravina? Certo ma dov'è finito il 98,7% che l'ha votato?

Autocritica e dignità del ct ancora per un giorno, licenziato prima della Moldova dal presidente che non vuole mollare, nonostante il crac della corsa al mondiale in Qatar nel 2023 e dell'Europeo 2024. Abete e Prandelli in Brasile fecero l'opposto. Ora conta solo qualificarsi, sperando in Ranieri. Poi tutto il Sistema sarà da rifondare