Italia-Moldavia, orario e dove vederla in tv: Sky o Rai

La corsa per la qualificazione al Mondiale dell'Italia è già preclusa dopo la sonora sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. Un ko che è costato la panchina a Luciano Spalletti, sollevato dall'incarico dal preisdente federale Gravina. Ad annunciarlo è stato lo stesso Spalletti in conferenza stampa. A Reggio Emilia, in quella che sarà l'ultima partita con in panchina l'allenatore di Certaldo, gli Azzurri hanno un solo obiettivo: battere la Moldavia, possibilmente segnando più gol possibili.

Italia-Moldavia, l'orario Italia-Moldavia andrà in scena oggi, lunedì 9 giugno, alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dove vedere Italia-Moldavia in diretta tv Italia-Moldavia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in differita su Sky Sport a partire da mezzanotte. Dove vedere Italia-Moldavia in streaming Servizio streaming attivo su RaiPlay, piattaforma disponibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Una volta scaricata l'omonima applicazione su uno dei vostri device, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento nella sezione "dirette" e godersi i 90 minuti di Italia-Moldavia. Potrete seguire la partita di Oslo anche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

