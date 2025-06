Torna in campo l'Italia. Dopo la sonora sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, al Mapei Stadium di Reggio Emiia gli Azzurri sfideranno la Moldavia nella quarta giornata del gruppo I (la seconda per l'Italia, che ha saltato le prime a causa degli impegni in Nations League). L'esito della gara potrebbe essere decisivo per il futuro di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico, alla vigilia della partita, presenta la partita in conferenza stampa. Segui le dichiarazioni del ct sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.