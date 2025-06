Italia in crisi, la previsione di Allegri nel 2018: "Le Scuole Calcio rovinano i talenti"

ROMA - Da calciatore vedeva le giocate prima degli altri, da allenatore continua a intuire situazioni prima di tutti. Massimiliano Allegri nel 2018 infatti aveva posto l'attenzione su un particolare dettaglio del calcio italiano, e a rileggere ora, a 7 anni di distanza e nel pieno della crisi che la Nazionale italiana sta vivendo, le sue parole sembrano davvero una previsione diventata realtà. “Con queste scuole calcio non vinceremo mai non vinceremo più . Nei settori giovanili si lavora per meccanizzare i giovani”, la frase pronunciata dal tecnico toscano, e riportata da il sito Il Napolista, al ritiro del premio della Panchina d’oro.

Scuole Calcio, l’affondo di Max Allegri

“Cosa si insegna ai bambini? - chiese Allegri - che il bambino con la maglia numero 2 deve dare la palla al bambino con la maglia numero 3; il 3 al 4, il 4 al 7 fino ad arrivare al 9. E la creatività? Chi insegna al bambino a sviluppare la genialità? Il calcio italiano deve smettere di scimmiottare i metodi dei settori giovanili di altri Paesi. Agli altri piacerebbe copiarci ma non ci riescono perché siamo speciali. Abbiamo doti innate nel confrontarci col pallone. Sono stufo di sentire che non emergono i talenti. È vero in parte. L’Italia riesce a proporre giocatori di qualità, ma sono eccezioni. E spesso sbocciano da soli. Nei settori giovanili si lavora per meccanizzare i giovani. Li trasformiamo in impiegati. Imprigionati in schemi e movimenti fissi. E la creatività? Ce la siamo dimenticata. Torniamo a insegnare ai bambini a giocare divertendosi. Ci sarà il tempo per tattica e tatticismi. Ma difendiamo il nostro dna, la capacità di inventiva. E non è un problema di inseguire o meno vittorie già nelle giovanili. Giocare per vincere aiuta a crescere. Lo spirito deve essere diverso”.