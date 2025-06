Addio Spalletti, tutti gli scenari sul nuovo allenatore dell'Italia. Da Ranieri e Pioli, ecco cosa succederà

COVERVIANO - Le lacrime di commozione, l’addio alla conferenza stampa. Domani sera sarà l’ultima di Spalletti come ct della Nazionale italiana. Un’accelerata improvvisa, dopo i primi contatti e il confronto fino a ieri notte con il presidente federale Gravina, dopo la disfatta - o per dirla con le parole dell’uomo di Certaldo, "l’imbarcata" - di Oslo. Inutile rimanere in questi limbo, un'agonia che si sarebbe protratta ancora per 48 ore. Un esonero le cui tempistiche sono state dettate dallo stesso ct, il quale avrebbe voluto continuare, convinto della bontà delle sue idee. E adesso? Domani sera Spalletti sarà ancora in panchina, "non ho saputo tirare fuori il meglio dai giocatori, spero lo facciano domani sera". Poi martedì Spalletti e la Federazione si incontreranno per definire nei dettagli, economici compresi, l'esonero consensuale tra le parti. Infine si aprirà la corsa alla successione, per la quale al momento la Federcalcio non ha ancora contattato nessuno. Per rispetto nei confronti del commissario tecnico. Ma anche per una mera questione di tempistiche.