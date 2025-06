Il bel gesto di Raspadori verso il ct Spalletti dopo il gol alla Moldavia

Dopo un primo tempo tutt'altro che entusiasmante, Giacomo Raspadori ha portato in vantaggio l'Italia al 41' contro la Moldova con un destro da fuori area: un gol che ha scacciato la paura, ma che non cancella la prestazione tutt'altro che soddisfacente degli Azzurri.

Italia-Moldova, Raspadori porta in vantaggio gli Azzurri

Al 9', infatti, l'Italia era andata sotto nel risultato con il gol di Nicolaescu, poi annullato per fuorigioco dal Var. A sistemare le cose, come detto, è stato l'attaccante del Napoli, che ha segnato nel suo ex stadio in cui indossava la carta del Sassuolo.

Il gesto di Raspadori per Spalletti

Dopo la rete, il numero dieci della Nazionale ha esultato con il gesto del cuore verso la panchina: come riportato dalla Rai, si sarebbe trattato di una dedica ai suoi affetti più cari in tribuna, ma anche di un cenno di appggio verso il ct Luciano Spalletti.