Materazzi e la frase a sorpresa in diretta tv dopo il sorteggio: “Gattuso lo sa, io preferisco..."

Marco Maretazzi è stato tra i protagonisti del sorteggio dei playoff per il Mondiale, con l'Italia che affronterà nella semifinale contro l 'Irlanda del Nord , mentre l'eventuale finale con la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. L'ultimo atto gli Azzurri lo disputerebbero eventualmente in trasferta. Un aspetto che non dispiace all'ex difensore: "Io preferivo sem pre le partite in trasferta, molto meglio di quelle in casa". Queste le dichiarazioni di Materazzi sul palco della FIFA.

Materazzi sulla finale in trasferta: "Il tifo contro mi esaltava"

L'eventuale finale in trasferta per l'Italia è un elemento non piacevole, non gradito eccessivamente anche dallo stesso commissario tecnico, il quale ha dichiarato di star lavorando con la Federazione per disputare la semifinale a Bergamo. Di opinione diversa, invece, Marco Materazzi. L'ex difensore, che in questa cerimonia ha sorteggiato proprio gli Azzurri, ha aggiunto: "Le urla e il tifo contro avversario mi esaltavano come pochi. Ma Gattuso lo sa, ne ha passate tante come me”.