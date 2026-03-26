Gattuso: "Ci siamo complicati un po' la vita, non avevamo preparato..."

Gattuso e la frase alla panchina prima del raddoppio di Kean

"Il primo passo lo abbiamo fatto, un attimo prima del raddoppio mi sono girato verso la panchina e ho detto 'questa la portiamo a casa'? Sì, c'è stato da faticare e non è stato per nulla facile, ci hanno sorpreso perché ci aspettavamo che venissero in verticale ma poi hanno provato a palleggiare. Nel primo tempo potevamo fare meglio però c'è stata concentrazione. Locatelli si è abbassato troppo e venivano a schiacchiarci, sviluppavamo sempre con una linea di 4 e non l'avevamo preparata così. Però siamo stati bravi perché li abbiamo affrontati e non era scontato. Ci siamo complicati un po' la vita ma alla fine il secondo tempo abbiamo dato più ritmo alla partita, li abbiamo tenuti là e la palla circolava in maniera più veloce.

Ora andiamo a giocare sta finale, recuperiamo bene e sappiamo che sarà difficile ma lo sapevamo già da prima, anche questa di oggi lo era. Galles o Bosnia? Sarà complicato lontano da casa, ma la tensione che sentiamo noi la sentono anche gli altri. Sono due squadre diverse, due atmosfere differenti. Adesso ci godiamo questo, già da domani pensiamo però a martedì e a quello che dobbiamo fare. Ci voleva questa vittoria per togliersi di dosso la negatività e i cattivi pensieri. Ringraziamo Bergamo per l'ennesima volta. Anche all'intervallo ho sentito pochissimi fischi e siamo entrati negli spogliatoi con tanti applausi. Grazie ai tifosi, all'Italia e alla città. Ora andiamo a giocare questa finale", ha detto il ct azzurro ai microfoni Rai.

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