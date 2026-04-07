Abete: "Conte ct della Nazionale? Tecnico di primissimo livello". E su un ritorno in Figc...

" Non mi pongo il problema di tornare , probabilmente avranno fatto il mio nome solo scorrendo la lista in ordine alfabetico". Con questa battuta Giancarlo Abete , presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ai microfoni di Sky Sport ha risposto alla domanda relativa a un suo possibile ritorno ai vertici della Figc, ruolo che ha rivestito dal 2007 al 2014.

"Necessario focalizzarci sui contenuti piuttosto che sui personaggi"

Abete ha proseguito parlando dello stato di salute del calcio italiano: "Serve una riflessione strategica sul calcio in Italia a trecentosessanta gradi: non è solo questione dei risultati della nazionale. Ad ogni livello c'è un problema generale. La criticità si nota anche nel cammino in Champions League, con la sola Atalanta arrivata agli ottavi". Secondo l'attuale presidente della LND è necessario: "Focalizzarci sui contenuti piuttosto che sui personaggi".

Abete: "Commissariamento FIGC? Non possibile tecnicamente"

"Si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competività venuto meno" ha proseguito Abete il quale ha scongiurato l'ipotesi di un commissariamento della FIGC: "Circostanza non prevista e non possibile tecnicamente. Può avvenire solo in caso di gestione amministrativa impropria, non per questioni sportive".

"Conte allenatore di primissimo livello, ma non devo dirlo io"

A fare notizia, dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, sono state le dichiarazioni di Antonio Conte. L'allenatore ha di fatto aperto le porte a un suo possibile ritorno sulla panchina della Nazionale, dichiarando: "Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione". A questo riguardo, Abete ha risposto: "E' un allenatore di primissimo livello, ma non devo dirlo io".