Dall'idea Bastoni al Barcellona all'Italia fuori dal Mondiale, Fontecchio parla da tifoso e sbotta: "Non è bello per niente"

Fontecchio affranto per l'Italia fuori dai Mondiali

Grande la delusione del 30enne cestista, protagonista tra le stelle della Nba con la maglia dei Miami Heat, che l'ha sfogata di recente in un'intervista ai catalani di 'Mundo Deportivo': "Non è facile parlare di questo perché è la terza volta di fila che ci succede di non riuscire ad andare al Mondiale", ha detto Fontecchio sottolineando come quello attuale sia "un momento molto complicato per il calcio italiano" e che "di sicuro bisogna cambiare qualcosa".

Le parole sull'Inter e sul possibile addio di Bastoni

E un'altra amarezza calcistica per l'interista Fontecchio potrebbe arrivare dal calciomercato, con Bastoni che è entrato nel mirino del Barcellona. "Mi sento male, perché un giocatore dell'Inter e vederlo andar via non sarebbe bello - ha detto Fontecchio parlando della possibile cessione del difensore nerazzurro -. Ora però la situazione che si è creata con i tifosi italiani è complicata, per quello che è successo con la Nazionale e contro la Juve (il riferimento è alla simulazione costata l'espulsione al bianconero Kalulu che ha scatenato grandi polemiche, ndr). Probabilmente partire è una cosa buona per la sua carriera e gli auguro il meglio. Ovviamente però, da tifoso dell'Inter, questo non è bello per niente e non c'è niente che io possa fare".