Nations League, la Nazionale riparte da Roma: il 25 settembre Italia-Belgio all'Olimpico

Reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali e dalle recenti doppie amichevoli dirette da Baldini, l'Italia ha già un calendario per cercare un nuovo rilancio, probabilmente con Roberto Mancini in panchina, il candidato forte per occupare il ruolo di ct della Nazionale dopo l'addio al Al Sadd . La prima occasione ufficiale per ripartire arriverà già a fine settembre. Venerdì 25 settembre lo stadio Olimpico di Roma ospiterà Italia-Belgio , match d’esordio nella quinta edizione della Nations League . Lunedì 5 ottobre, invece, gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna contro la Turchia . Roma che Bologna hanno già ospitato di recente proprio queste due nazionali. Nelle ultime due gare giocate nelle due città, l’Italia ha infatti affrontato Belgio e Turchia.

Italia, il calendario

Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, dopo l’esordio casalingo contro i Diavoli Rossi, Donnarumma e compagni affronteranno in trasferta la Turchia il 28 settembre e la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis. La prima tornata di partite si chiuderà quindi il 5 ottobre con il ritorno a Bologna contro i turchi. Quattro impegni in undici giorni per una finestra intensissima.

La Nations League, come funziona

Nel girone, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale (in programma a marzo 2027), mentre la quarta retrocederà in Lega B. La terza disputera uno spareggio contro una delle seconde classificate della Lega B per mantenere la categoria. La fase finale del torneo è invece fissata per giugno 2027.

L’Olimpico ha un legame speciale con la Nazionale: è lo stadio che ha ospitato il maggior numero di partite azzurre (65), con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo precedente proprio contro il Belgio risale a ottobre 2024, quando l’Italia rimediò un 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due gol (reti di Cambiaso e Retegui, pareggio firmato da De Cuyper e Trossard): Pellegrini fu espulso mentre Pisilli fece l'esordio tra i grandi. Anche Bologna ha un ottimo feeling con gli azzurri: 24 gare disputate, 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima apparizione in Emilia-Romagna è stata l’amichevole del 4 giugno 2024 contro la Turchia, finita 0-0, ultimo test prima dell’Europeo.