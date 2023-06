Under 21, Nicolato il cacciatore di talenti che merita la conferma a ct

Nicolato, dopo l'Europeo la riconferma?

È sufficiente dare un'occhiata a questi due tabellini per tessere l'elogio del cacciatore di talenti valorizzati da Paolo Nicolato, 56 anni, vicentino, campione d'Italia con il Chievo Primavera nel 2014, tecnico federale, vicecampione d'Europa con l'Under 19 edizione 2018, semifinalista del Mondiale Under 20 edizione 2019, nei quarti dell'Europeo Under 21 edizione 2021. Oggi, Nicolato è di nuovo in corsa per i quarti della fase finale continentale, dopo la vittoria sulla Svizzera che ha dimostrato la capacità di reazione della Giovane Italia alla scandalosa ingiustizia patita contro la Francia, in assenza di Var e Goal Line Technology (gol francese viziato da fallo su Okoli, rigore negato, gol regolare di Bellanova non visto dal dall'arbitro Lindhout, in olandese 'ramp', disastro). La prova contro i francesi e il primo tempo con gli elvetici sono la migliore base di ripartenza per la sfida decisiva con la Norvegia, così come l'Under dovrà cancellare la sicumera scaturita dal 3-0 che, nella prima parte della ripresa anti-svizzera, le sono costati i due gol grazie ai quali gli avversari hanno riaperto la partita, senza tuttavia riuscire a recuperarla. Il contratto del ct scadrà il 31 luglio, ventitré giorni dopo la finale del torneo. Indipendentemente dall'esito dell'avventura in Romania e in Georgia, se c'è un tecnico che merita la conferma, questi è Nicolato, gran fornire della Nazionale d Mancini, indefesso esploratore del calcio italiano, per nulla povero di talenti, semmai povero del coraggio necessario a molti tecnici per lanciare nei propri club i ragazzi di valore a disposizione. Nell'Under 21, invece, lo spazio lo trovano e giocano un gran calcio. Fattore Nicolato.