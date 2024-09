Norvegia-Italia U21 diretta: segui le qualificazioni agli Europei LIVE

Il primato nel gruppo A ancora non basta all'Italia Under 21, che dovrà difenderlo dall'assalto di Irlanda e Norvegia (rispettivamente a -2 e a -3 ma con una gara in meno giocata rispetto agli azzurrini) per qualificarsi direttamente agli Europei di categoria in programma il prossimo anno in Slovacchia (a staccare il pass saranno le prime di ogni girone e le tre migliori seconde, mentre le altre sei seconde si sfideranno ai playoff di novembre per gli ultimi tre posti utili). E proprio in casa dei norvegesi oggi (10 settembre, ore 18:30 al Viking Stadion di Stavanger) scende in campo la squadra di Nunziata che chiuderà poi il suo cammino ospitando l'Irlanda il 15 ottobre. Segui in diretta la partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.