Italia-San Marino U21 diretta: segui le qualificazioni agli Europei LIVE

LATINA - Rush finale per la Nazionale Under 21 nel girone di qualificazione ad Euro2025 , gli Azzurrini tornano in campo contro San Marino a caccia di punti e gol in vista della trasferta in Norvegia, in programma martedì prossimo (10 settembre, ndr), e del match, probabilmente decisivo, del 15 ottobre con l'Irlanda a Trieste. La squadra di Carmine Nunziata è attualmente al comando del girone A con 15 punti in 7 partite, una in più di scandinavi e irlandesi. Segui la cronaca in diretta del match al "Domenico Francioni" di Latina e tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

16:07

Decisivi gli scontri diretti

Al di là del match odierno, che va comunque vinto e possibilmente con il punteggio migliore possibile, come il 7-0 a San Marino nella partita di andata, saranno gli scontri diretti a decidere l'esito del Girone A. L'Italia giocherà il primo martedì prossimo al Viking Stadion di Stavanger con la Norvegia e il secondo a Trieste il prossimo 15 ottobre contro l'Irlanda, in mezzo lo scontro diretto tra le due rivali degli Azzurrini in programma l'11 ottobre in casa degli irlandesi.

16:00

La situazione nel girone

L'Italia è momentaneamente al comando del girone A, con 15 punti in 7 partite, seguita con una gara in meno da Iralanda, a quota 13, e Norvegia, a quota 12. Ultimo a zero punti, San Marino.

15:45

Italia-San Marino U21: dove vederla in tv

Alle 16:45 scenderanno in campo al "Domenico Francioni" di Latina, l'Italia Under 21 e i pari età di San Marino per le qualificazioni agli Europei di categoria, in programma il prossimo anno in Slovacchia. ECCO COME SEGUIRLA IN TV

Latina - Stadio Domenico Francioni