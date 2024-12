Sorteggio Europei Under 21 diretta: scopri le avversarie dell'Italia LIVE

ROMA - L’Italia Under 21 di Nunziata pronta a scoprire le avversarie per il prossimo Europeo di categoria che andrà in scena la prossima estate. Il sorteggio dividerà i padroni di casa della Slovacchia e le altre 15 squadre qualificate in quattro gironi da quattro. Le date del torneo: dall’11 al 28 giugno 2025. Le due prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla frase a eliminazione diretta. L’Italia è al momento in fascia 2 con Germania, Francia e Ucraina.