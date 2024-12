Sorteggio Italia Under 21: orario e dove vederlo in tv e in streaming

ROMA - Tutto pronto alla Slovak Philharmonic Reduta Building di Bratislava, in scena il sorteggio della fase finale dell’Europeo Under 21 in cui anche l’Italia sarà protagonista. La manifestazione si terrà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Gli azzurrini arrivano qui dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo A delle qualificazioni.