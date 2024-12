Italia Under 21, tutto sul sorteggio dell'Europeo. Nunziata: "Pensiamo solo a Bove"

Lo Slovak Philharmonic Reduta Building di Bratislava ospiterà il sorteggio , martedì 3 dicembre alle 19, della fase finale dell’ Europeo Under 21 , che si terrà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. La Nazionale italiana, guidata da Carmine Nunziata, ha guadagnato l’accesso a questa fase dopo aver chiuso al primo posto nel Gruppo A durante le qualificazioni.

Italia U21, Nunziata: "Sorteggio? Il nostro pensiero è per Bove"

Il torneo, che mantiene il format a 16 squadre, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno ai quarti di finale, dando inizio alla fase a eliminazione diretta. L’evento sarà un momento cruciale per definire il percorso delle nazionali partecipanti verso il titolo continentale. Questo il commento del commissario tecnico degli Azzurrri: "Il sorteggio dell'Europeo e il calcio passano in secondo piano. Il nostro pensiero è rivolto soltanto a Edoardo Bove e alla sua famiglia. Speriamo in una sua pronta guarigione e lo aspettiamo in campo".

Europeo Under 21, le fasce del sorteggio

Prima fascia: Spagna, Inghilterra (campione in carica), Portogallo, Paesi Bassi

Seconda fascia: Germania, Francia, Ucraina, ITALIA

Terza fascia: Danimarca, Romania, Polonia, Cechia

Quarta fascia: Georgia, Slovenia, Finlandia, Slovacchia (nazione ospitante)