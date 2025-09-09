Italia Under 21 diretta: segui il match contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni agli Europei LIVE

Dopo i primi tre punti del girone ottenuti contro Montenegro, l'Italia Under 21 del commissario tecnico Silvio Baldini prosegue il suo cammino nelle qualificazioni per l'Europeo di categoria. Gli Azzurrini affrontano la Macedonia del Nord in trasferta: segui la diretta della partita su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:35
17' - Ammonito Moruzzi
La Macedonia del Nord si spinge in avanti per la prima volta nella partita. Sbaglia un appoggio Moruzzi regalando il pallone agli avversari, Danev lo salta e il terzino lo trattiene: per il direttore di gara è giallo.
18:33
15' - Assedio degli Azzurrini
Ancora Italia pericolosa dalla sinistra: Koleosho mette un campanile sul secondo palo per Ndour che colpisce di testa, ma Angelov spazza via. Prosegue l'assedio degli Azzurrini.
18:26
9' - Italia attiva sulla sinistra
Italia attiva sulla sinistra, stavolta con Moruzzi che ha spazio sulla fascia: tenta il traversone basso con il sinistro, ma è troppo sul portiere.
18:23
6' - Ci prova Koleosho
Koleosho tra i più attivi della Nazionale italiana U21: si mette in solitaria, rientra dalla sinistra e tenta il tiro a giro. C'è una devizione della difesa macedone, blocca Vasilev.
18:17
1' - Inizia la partita
Inizia la sfida tra Macedonia del Nord U21 e Italia U21: primo possesso della partita per gli Azzurrini. Terreno di gioco in condizioni pessime.
18:06
Macedonia del Nord-Italia U21, la squadra arbitrale
La squadra arbitrale di Macedonia del Nord-Italia U21 sarà interamente kosovara: Genc Nuza sarà il direttore di gara, con gli assistenti Fatlum Berisha e Hekuran Osmani. Il quarto ufficiale sarà Mentor Ajeti.
17:53
La conferenza di Baldini
"Ho giocatori già pronti per la Nazionale maggiore. Su Sinner e l'Italvolley...": le parole di Baldini nella conferenza stampa alla vigilia della partita.
17:40
Dove vedere la partita
Per la nazionale di Silvio Baldini, secondo impegno in queste qualificazioni per Euro 2027: tutte le info per vedere la partita.
17:30
Qualificazioni Europei U21, la situazione del girone dell'Italia
Nel primo pomeriggio sono scese in campo Armenia e Polonia per aprire la seconda giornata del gruppo 5 delle qualificazioni agli Europei U21. La vittoria netta per 4-0 consente ai polacchi di prendersi momentaneamente il primo posto in classifica, in attesa delle altre sfide.
17:20
La formazione ufficiale dell'Italia U21
ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All: Silvio Baldini.
17:15
Macedonia del Nord, la formazione ufficiale
MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Vasilev; Dailovski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. All: Stanikj.
17:15
Under 21, Macedonia del Nord-Italia: l'orario
La sfida tra Macedonia del Nord e Italia, valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21, è in programma alle 18:15.