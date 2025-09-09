Italia Under 21 diretta: segui il match contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni agli Europei LIVE

18:35

17' - Ammonito Moruzzi

La Macedonia del Nord si spinge in avanti per la prima volta nella partita. Sbaglia un appoggio Moruzzi regalando il pallone agli avversari, Danev lo salta e il terzino lo trattiene: per il direttore di gara è giallo.

18:33

15' - Assedio degli Azzurrini

Ancora Italia pericolosa dalla sinistra: Koleosho mette un campanile sul secondo palo per Ndour che colpisce di testa, ma Angelov spazza via. Prosegue l'assedio degli Azzurrini.

18:26

9' - Italia attiva sulla sinistra

Italia attiva sulla sinistra, stavolta con Moruzzi che ha spazio sulla fascia: tenta il traversone basso con il sinistro, ma è troppo sul portiere.

18:23

6' - Ci prova Koleosho

Koleosho tra i più attivi della Nazionale italiana U21: si mette in solitaria, rientra dalla sinistra e tenta il tiro a giro. C'è una devizione della difesa macedone, blocca Vasilev.

18:17

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Macedonia del Nord U21 e Italia U21: primo possesso della partita per gli Azzurrini. Terreno di gioco in condizioni pessime.

18:06

Macedonia del Nord-Italia U21, la squadra arbitrale

La squadra arbitrale di Macedonia del Nord-Italia U21 sarà interamente kosovara: Genc Nuza sarà il direttore di gara, con gli assistenti Fatlum Berisha e Hekuran Osmani. Il quarto ufficiale sarà Mentor Ajeti.

17:53

La conferenza di Baldini

"Ho giocatori già pronti per la Nazionale maggiore. Su Sinner e l'Italvolley...": le parole di Baldini nella conferenza stampa alla vigilia della partita.

17:40

Dove vedere la partita

Per la nazionale di Silvio Baldini, secondo impegno in queste qualificazioni per Euro 2027: tutte le info per vedere la partita.

17:30

Qualificazioni Europei U21, la situazione del girone dell'Italia

Nel primo pomeriggio sono scese in campo Armenia e Polonia per aprire la seconda giornata del gruppo 5 delle qualificazioni agli Europei U21. La vittoria netta per 4-0 consente ai polacchi di prendersi momentaneamente il primo posto in classifica, in attesa delle altre sfide.

17:20

La formazione ufficiale dell'Italia U21

ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All: Silvio Baldini.