Italia U21, le convocazioni di Nunziata per la sfida all'Albania

Carmine Nunziata , attuale tecnico dell'Under 20, sostituirà Silvio Baldini (che guiderà l'Italia nelle due amichevoli con Grecia e Lussemburgo) nella sfida amichevole dell' Under 21 contro l'Albania , in programma il prossimo 8 giugno a Fontanafredda. Un test importante per verificare la crescita dei giovani azzurri.

Nunziata punta sui giovani

Con la maggior parte del gruppo storico dell'Under 21 promosso in Nazionale maggiore, Nunziata ha puntato su un mix di giovani dell'Under 20 e reduci dalle precedenti convocazioni di Baldini. Saranno nove i calciatori classe 2006 convocati: uno (Cristian Cama, il più giovane del gruppo), nato nel 2007.

Le convocazioni di Nunziata per Italia-Albania

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);

Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).