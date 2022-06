Juve Under 23, ufficiale: Zauli lascia la panchina

Lamberto Zauli non è più l'allenatore della Juve Under 23 . A comunicarlo è stata la società bianconera attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Le strade del tecnico e del club piemontese si separano dopo tre stagioni in cui Zauli ha guidato prima la formazione Primavera e poi la squadra Under 23 in Serie C .

Zauli lascia la Juve: il comunicato

Un lungo messaggio di saluto quello del club bianconero: "La Juventus e Mister Zauli si salutano, dopo tre stagioni intense vissute tra Primavera e Juventus Under 23. Sì, perché l’avventura in bianconero del tecnico romano è iniziata proprio dal settore giovanile, come guida della Primavera, nella stagione 2019/2020. Una stagione complicata e interrotta a causa della pandemia, ma che ha messo ugualmente in mostra le ottime doti da allenatore" - Nei due campionati successivi, Zauli ha guidato la formazione Under 23: "Con un obiettivo prioritario rispetto agli altri: far crescere i giovani che si affacciavano per la prima volta al professionismo. E così è stato, perché grazie alla sua cura del dettaglio e a quella del suo staff sono state tante le note positive al termine di queste due stagioni".

La Juve saluta Zauli: "Grazie di tutto, Mister"

Nell'ultima stagione, la Juventus Under 23 di Zauli ha realizzato il record di punti (54), conquistando la possibilità di disputare i playoff promozione per la Serie B, cammino che si è interrotto ai quarti di finale contro il Padova. La Vecchia Signora è ampiamente soddisfatta del lavoro svolto dal tecnico e conclude il suo saluto mostrando gratitudine verso Zauli: "Emozioni forti e tanta gratificazione, dicevamo, anche perché se tutto questo è successo il merito è anche e soprattutto di Mister Zauli, al quale auguriamo il meglio per il suo futuro. Grazie di tutto, Mister!".