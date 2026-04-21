Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Processo morte Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: "Ci aveva garantito..."© EPA

Processo morte Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: "Ci aveva garantito..."

In un'udienza del processo in corso in Argentina la secondogenita dell'ex 'Pibe de Oro' ha accusato il neurochirurgo, imputato per omicidio colposo: i dettagli
3 min
TagsMaradonaargentinaluque

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Prosegue a Buenos Aires il nuovo processo in corso nel tribunale di San Isidro (Buenos Aires) contro i sette imputati accusati di omicidio colposo per la morte di Diego Armando Maradona (avvenuta il 25 novembre 2020), dopo l'annullamento del primo per lo scandalo che ha coinvolto una delle giudici.

 

 

Processo morte Maradona, la figlia Gianinna in lacrime

Dopo che nei giorni è stato ascoltato il neurochirurgo Leopoldo Luque (che ha negato le accuse), nella terza udienza è stata la volta di Gianinna Maradona e ci sono stati momenti di tensione e commozione quando la figlia secondogenita dell'ex 'Pibe de Oro' è scoppiata in lacrime sul banco dei testimoni riascoltando i messaggi vocali con cui l'ex medico di Diego - principale imputato - aveva convinto la famiglia ad accettare la degenza domiciliare dopo la delicata operazione per rimuovere un ematoma subdurale alla testa effettuata il 2 novembre.

 

 

Le accuse all'ex medico di Diego e le cause del decesso

Gianinna ha spiegato che con la sorella Dalma aveva proposto che Diego venisse ricoverato in clinica anche senza il suo consenso, con un ordine del tribunale, ma che Luque aveva insistito per il ricovero domiciliare. "Ci ha manipolato, ci ha garantito che ci sarebbero state le apparecchiature necessarie per un ricovero serio", ha accusato. Maradona è morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni. L'autopsia ha determinato che il decesso è sopraggiunto a causa di un edema polmonare acuto secondario provocato da insufficienza cardiaca. Il suo cuore pesava 503 grammi, il doppio del peso normale, e presentava cardiomiopatia dilatativa e grave accumulo di liquidi negli organi e nel corpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Maradona

Da non perdere

Morte Maradona: via al nuovo processoL'ex medico di Diego nega le accuse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS