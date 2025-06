Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club

La Juve di Tudor contro il City di Guardiola . Sembra una finale di Champions League questa terza ed ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club del gruppo G. Alle 21 al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, i bianconeri hanno due risultati su tre a disposizione, grazie al maggior numero di gol fatti rispetto ai Citizens, per prendersi la prima posizione del girone. L'obiettivo è volare agli ottavi da testa di serie e provare ad evitare un eventuale scontro con il Real Madrid . Segui tutti gli aggiornamenti pre e post match, con interviste e dichiarazioni sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

20:45

20:37

La Juve forte del 4-1

L'ultimo successo in ordine cronologico è quello ottenuto per 4-1 contro il Wydad Casablanca, arrivato a tre giorni di distanza dal 5-0 sull'Al Ain che ha segnato l'inizio del cammino della squadra di Tudor in questo torneo

20:26

City imbattuto

Oltre a essere trascinato da un attacco in gran spolvero, autore di 13 gol nelle ultime quattro gare (3,25 a partita), la difesa sembra aver ritrovato un po' di quella compattezza mancata in alcuni momenti salienti della stagione. Ederson e compagni, infatti, non hanno subito nessun gol negli ultimi tre incontri. Nelle ultime otto partite, sono solo due i gol subiti dai Citizens

20:16

Yildiz capocannoniere

Il turco ha messo a segno finora tre gol in questo Mondiale. Nella stessa serie di partite, è riuscita a mantenere la porta inviolata in due occasioni

20:06

Juve favorita

La Juventus è imbattuta tra tutte le competizioni da sette partite (cinque vittorie e due pareggi): ha messo a segno 14 gol nelle ultime quattro uscite stagionali, per una media di 3,5 reti a partita

19:52

Juve-City: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Gatti, Conceicao, Yildiz, Milik, Adzic, Thuram, Kolo Muani, Rugani, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. Allenatore: Tudor

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders, Bernardo Silva; Savinho, Doku, Marmoush.

A disposizione: Bettinelli, Ortega Moreno, Stones, Ake, Haaland, Nico, Gundogan, Reis, Gvardiol, Cherki, Khusanov, Foden, Bobb, O'Reilly. Allenatore: Guardiola

19:50

19:45

Il punto sul girone G

Le due squadre hanno già la qualificazione in tasca per gli ottavi: sono entrambe a quota 6 punti. Wydad e Al-Ain sono ferme a zero punti e quindi già eliminate: giocheranno in contemporanea solo per la correttezza e completezza dei risultati

19:40

Juve-Manchester City: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club

Juve-Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN, broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ. La gara verrà trasmessa in diretta tv anche su Canale 5.

Camping World Stadium di Orlando, Florida (Stati Uniti d'America)