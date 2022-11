Brasile, la carica di Danilo verso il Mondiale: "Più forte grazie alla Juve"

In vista di un Mondiale già anomalo, il primo della storia a disputarsi in autunno e nel pieno della stagione dei club, a tre dei 26 convocati del Brasile sarà parso ancora più strano non spostarsi neppure di un metro per vivere il breve ritiro prima della partenza per il Qatar.

Danilo: "Pronto a trasferire la mentalità Juve nel Brasile" Questo è però quanto vissuto da Alex Sandro, Bremer e Danilo, i tre padroni di casa alla Continassa, quartier generale della Juventus, per la Seleçao che ha scelto proprio Torino per rifinire la preparazione fino a sabato 19, giorno della partenza per l’Asia. Intervenuto in conferenza stampa Danilo ha espresso tutta la propria soddisfazione e la propria emozione per la possibilità di indossare la maglia della propria nazionale nella città che lo ha ormai adottato da tre anni e mezzo e in un momento di forte crescita personale, culminata con la promozione a vicecapitano della Juve decisa da Allegri: “Per me è un orgoglio e un piacere potermi allenare con il Brasile in quella che è ormai diventata casa mia. Due settimane fa sono stato qui con Tite, gli ho fatto vedere il centro e i campi d’allenamento. Io sono nel momento migliore della carriera, dal punto di vista tecnico, fisico e mentale. Venire in italia mi ha completato, cambiando il mio modo di difendere. Qui ci sono tanti campioni, io e i miei compagni nella Juve proveremo a trasmettere alla squadra quella capacità di soffrire e di interpretare bene le partite che abbiamo appreso qui”.