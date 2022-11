Danilo capitano della Juve per un motivo: Allegri svela un retroscena su Cuadrado

TORINO - In conferenza stampa, quella alla vigilia della partita della Juve contro il Verona, è arrivata anche la domanda per Allegri sulla fascia di capitano, indossata da Danilo e non da Cuadrado nella sfida contro l'Inter. Il colombiano era inizialmente designato come vice di Bonucci, ma il tecnico bianconero ha spiegato il motivo del cambio: "Ho parlato con Cuadrado, che è il capitano dopo Bonucci, si innervosiva troppo, sentiva troppa responsabilità e allora parlandoci è meglio che lo faccia Danilo", ha chiarito Max. Ovviamente, con Bonucci titolare sarà lui ad indossarla.