Il Marocco batte il Belgio per 2-0: decidono i gol di Sabiri e Aboukhlal

DOHA (QATAR) - Il Marocco batte il Belgio e conquista un successo significativo in chiave qualificazione. La formazione marocchina, dopo un avvio affannoso, trova l'equilibrio tra i reparti riuscendo a limitare il Belgio. Nella ripresa le reti decisive: Sabiri sblocca il risultato con un calcio di punizione , sul quale Courtois è in colpevole ritardo, nel recupero il Marocco trova il gol che chiude la partita con Aboukhlal che anticipa tutti sul primo palo piazzando la palla sotto la traversa.

15:55

95' Fischio finale! Il Marocco ha vinto

La formazione africana batte il Belgio per due a zero grazie alle reti di Sabiri e Aboukhlal

15:52

90' + 2' Raddoppio del Marocco!

Aboukhlal anticipa tutti sul primo palo e piazza la palla sotto la traversa

15:50

90' Cinque minuti di recupero

Il Marocco in vantaggio per uno a zero, ultimi assalti del Belgio

15:42

82' Il Belgio sfiora il pareggio

Vertonghen stacca di testa, la palla esce di un soffio

15:41

81' Lukaku entra in campo

Il ct del Belgio, nel tentativo di riequilibrare il risultato, manda in campo anche il centravanti dell'Inter

15:32

72' Marocco in vantaggio!

Sabiri sblocca il risultato direttamente su punizione: Courtois in colpevole ritardo sulla punizione del giocatore della Sampdoria

15:30

70' La partita resta equilibrata

Il Belgio, dopo un primo tempo propositivo, deve guardarsi dalle iniziative della formazione marocchina

15:25

65' Mertens minaccia la porta marocchina

Gran tiro dal limite dell'ex attaccante del Napoli, il portiere Munir respinge il destro dal limite del belga

15:17

57' Marocco vicino al vantaggio!

Boufal calcia con il destro, la palla esce a fil di palo con Courtois fuori causa!

15:11

51' La risposta del Belgio

Eden Hazard batte a rete, il portiere marocchino intercetta il tiro a fil di palo

15:10

50' Ziyech ci prova dal limite

Il tiro del marocchino è bloccato senza affanni da Courtois

15:05

46' Inizia il secondo tempo

Il primo pallone è del Marocco che batte il calcio d'inizio della ripresa: non ci sono ambi di formazione

14:48

45' + 2' Fine del primo tempo

Squadre negli spogliatoi sul risultato di zero a zero

14:46

46' Annullato gol del Marocco

Ziyech segna su punizione, ma rete è annullata per fuorigioco

14:45

45' Un minuto di recupero

Si giocherà fino al 46º, il risultato è ancora bloccato

14:40

40' De Bruyne sfiora la traversa

Il destro su punizione del belga è impreciso: conclusione alta

14:34

34' Hakimi calcia a rete senza trovare il bersaglio

Pericolosa incursione sulla destra del terzino marocchino che va alla conclusione senza inquadrare la porta

14:30

30' Il Belgio dirige le operazioni senza concludere

Dopo un avvio incoraggiante del Belgio, ora la partita vive una fase statica: il Marocco sembra aver preso le misure agli avversari

14:28

28' Marocco pericoloso in area

Amallah ha una buona opportunità, ma il suo destro termina sopra la traversa

14:21

21' Prima minaccia marocchina

Ziyechci prova, ma la sua conclusione termina sopra la traversa

14:18

18' Menieur ci prova dalla distanza

Il tiro del belga è bloccato senza affanni dall'estremo difensore del Marocco

14:16

16' Belgio ancora bloccato

Lo schema su punizione viene intuito dai difensori del marocco che frenano l'iniziativa dei belgi

14:12

12' Belgio in pressione

Hazard sfonda sulla destra, ma viene atterrato appena fuori dall'area di rigore

14:05

5' Il Belgio si affaccia nell'area avversaria

Batshuayi conclude verso la porta, ma il portiere marocchino Munir si salva in corner

14:01

1' - Iniziata Belgio-Marocco

Allo stadio 'Al Thumama' di Doha è iniziata Belgio-Marocco.

13:55

Squadre in campo per gli inni nazionali

Tutto pronto per Belgio-Marocco: le due squadre si sono schierate in campo sul prato dello stadio 'Al Thumama' di Doha per l'esecuzione degli inni nazionali.

13:25

Le altre partite: sorpresa Costa Rica

La giornata si è aperta con la vittoria a sorpresa della Costa Rica, che ha battuto per 1-0 il Giappone riaprendo il discorso qualificazione agli ottavi. Situazione complicatissima nel gruppo E, con il big match tra Spagna e Germania che chiuderà la giornata alle ore 20. (LEGGI TUTTO)

13:22

La situazione del Gruppo F

Attualmente in classifica guida il Belgio con 3 punti, seguito poi da Croazia e Marocco con un punto e Canada a zero. In caso di vittoria i Diavoli Rossi sarebbero certi del passaggio agli ottavi. Più tardi, alle ore 17, ci sarà la sfida tra Croazia e Canada.

13:17

Formazioni ufficiali Belgio-Marocco

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Onana, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. CT: Martinez.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui.

ARBITRO: Ramos (Messico)