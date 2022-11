Giappone-Costa Rica 0-0 diretta: Soma ci prova su punizione

AL RAYYAN (Qatar) - Dopo aver battuto a sorpresa la Germania, il Giappone cerca il bis contro il Costa Rica, nella seconda giornata del gruppo E dei Mondiali in Qatar. La nazionale del ct Moriyasu, con altri tre punti, avrebbe la quasi certezza della qualificazione agli ottavi, in attesa del big-match tra Spagna e Germania in programma stasera. Di fronte, con fischio d'inizio alle 11 ore italiane, i nipponici trovano i ragazzi di Suarez, reduci dalla tremenda sconfitta per 7-0 all'esordio contro gli spagnoli. Il Costa Rica avrà voglia di riscatto, nella speranza di non ricadere nelle incertezze di quattro giorni fa. Dirige la gara l'arbitro inglese Michael Oliver.

12:28

72' - Ancora un calcio di punizione per il Giappone

Fallo di Calvo, ammonito dall'arbitro, sul giapponese Ito al limite dell'area del Costa Rica: Kamada calcia la punizione sulla barriera, poi va al tiro Soma, ma la conclusione è nuovamente ribattuta.

12:20

63' - Punizione di Soma, palla alta

Occasione per il Giappone su un calcio di punizione concesso per fallo su Endo di Borges, ammonito: Soma va alla conclusione a giro potente, palla alta non di molto.

12:14

56' - Tiro fuori della formazione nipponica

Conclusione fuori misura di Soma, che manca ampiamente il bersaglio da buona posizione.

12:05

48' - Ancora Giappone in avanti

Colpo di testa di Asano, troppo debole per impensierire Navas che blocca il pallone.

12:03

46' - Giappone vicino al gol

Sinistro di Morita che costringe Navas alla parata in volo.

12:02

Inizia il secondo tempo

Parte la ripresa della gara tra Giappone e Costa Rica all'Ahmad Bin Ali Stadium: due cambi nel Giappone, Hiroki Ito sostituisce Nagatomo e Asano rimpiazza Yamane. Nessun cambio tra i centroamericani.

11:46

45'+1' - Finisce il primo tempo: nessun gol tra Giappone e Costa Rica

L'arbitro inglese Oliver manda le squadre negli spogliatoi per l'intevallo dopo un minuto di recupero: Giappone e Costa Rica sono sullo 0-0.

11:38

38' - Parata a terra di Navas

Giappone in avanti: filtrante per Kamada che controlla male il pallone, Navas esce e blocca a terra.

11:35

35' - Primo tiro verso la porta del Costa Rica

La formazione americana inizia a far vedere qualcosa: esterno sinistro di Campbell, ampiamente a lato. E' il primo tiro verso la porta del Costa Rica in questo Mondiale. Contro la Spagna gli uomini di Suarez non erano mai andati alla conclusione a rete.

11:20

20' - Il Giappone alza il ritmo, Costa Rica in difesa

Dopo l'inizio di studio, il Giappone sta premendo sull'acceleratore alla ricerca del gol. La formazione di Suarez si chiude bene finora.

11:12

12' - Match equilibrato finora

Le due squadre si studiano: mancano ancora le vere occasioni da gol, domina l'equilibrio.

11:00

Fischio d'inizio

Il match tra Giappone e Costa Rica è iniziato.

10:55

Squadre in campo, inni nazionali

Giappone e Costa Rica sono sul terreno di gioco in vista del fischio d'inizio: è il momento degli inni nazionali.

10:35

Le formazioni ufficiali

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Morita; Doan, Kamada, Soma; Ueda. CT: Moriyasu.

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Waston, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejeda, G. Torres; Campbell, Contreras. CT: Suarez.

Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan