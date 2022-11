Canelo Alvarez insulta Messi sui social: ma un dettaglio lo inganna

Continua a far discutere il video dei festeggiamenti nello spogliatoio dell'Argentina, in cui un dettaglio che riguarda Messi ha fatto infuriare i tifosi del Messico e soprattutto il pugile messicano Canelo Alvarez: la Pulce avrebbe dato un calcio alla maglia del Tricolor, (presumibilmente) scambiata in campo. Il campione dei super-medi ha attaccato su Twitter il campione del Psg: "Preghi Dio che non lo trovi!! Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!!".