Rakitc sfotte Lukaku: "In Croazia lo onoreremo come si deve"

Rakitic a Lukaku: "Ti onoreremo a dovere a Spalato"

A girare il coltello nella piaga, per l'appunto, l'ex centrocampista del Barcellona (dal 2020 al Siviglia) Ivan Rakitic, uscito da un po' dal giro della nazionale croata dopo 106 presenze e 15 reti. Rakitic, sul suo account instagram, appare in un video in cui sfotte il centravanti dell'Inter dicendo: "Andiamo Lukaku! Lo onoreremo per un mese a Spalato! Andiamo!".