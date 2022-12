Top & Flop: Lukaku da ricostruire

Il miglior giocatore: Gvardiol e Tanaka

E’ rarissimo trovarsi di fronte a un ragazzino del 2002 così forte, così sicuro, così tecnico nel ruolo di difensore. Di solito a quell’età emergono i creativi o gli attaccanti, Josko Gvardiol gioca difensore centrale nella Croazia, fra lui e il suo collega di reparto Lovren ci sono 13 anni di differenza, ma per autorevolezza nessuna distanza. Risolve le situazioni più complicate nella sua area e poi sa come impostare, come appoggiare la palla, come aiutare il centrocampo. Sta facendo un Mondiale strepitoso e ieri, contro il Belgio, è stato il migliore in campo. Quanto al giapponese Tanaka, va di diritto in questo capitoletto per il gol-vittoria realizzato contro la Spagna ma anche per la prestazione. Si è battuto dall’inizio fino alla sostituzione senza un attimo di pausa.

Il peggior giocatore: Lukaku

Era la carta della disperazione per Martinez. Certo, sapeva che quel gigante non era al massimo della condizione, ma non poteva immaginare che su 4 nitide occasioni capitate all’interista nemmeno una diventasse gol. A fine partita Romelu ha distrutto la panchina con un pugno e ha pianto disperato, questa eliminazione pesa sulla sua coscienza. Ora toccherà a Inzaghi ricostruirlo soprattutto sul piano psicologico.