Diretta Francia-Polonia ore 16: LIVE le formazioni ufficiali

DOHA (Dubai) - I Campioni del Mondo in carica tornano in campo negli ottavi di finale contro la Polonia. La formazione di Deschamps, sconfitta nell’ultima sfida del girone dalla Tunisia - è chiamata a una pronta reazione. La Polonia torna a giocare uno scontro a eliminazione diretta dal Mondiale del 1986 quando affrontarono proprio la formazione francese nella finale per il terzo posto nell'unico precedente ai Mondiali tra le due squadre. Il ct francese Deschamps - unico ad aver vinto insieme a Zagallo e Beckenbauer un Mondiale sia da calciatore, che da allenatore - è alle prese con un dubbio di formazione legato alla presenza del terzino Pavard. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale la vincitrice della partita tra Inghilterra-Senegal in programma questa sera.

Dove e a che ora vedere Francia-Polonia: orari e canali

L'incontro tra Francia e Polonia valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) all’Al Thumama Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Giroud, Mbappe. Ct: Deschamps

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash; Szymanski, Krychowiak; Frankowski, Zielinski, Kaminski; Lewandowski. Ct Michniewicz

Arbitro: Valenzala (Ven)