Caos Olanda-Argentina, spunta un nuovo video sull'espulsione di Dumfries

Due giorni dopo il quarto di finale dei Mondiali in Qatar vinto ai rigori dall' Argentina contro l' Olanda non si placano le polemiche. Dalla rissa scatenata da Paredes alle provocazioni degli 'orange' agli argentini che si presentavano sul dischetto , fino al faccia a faccia tra Van Gaal e Messi che ha poi litigato in diretta tv con un avversario , sono stati tanti i momenti 'infuocati' della sfida.

Trattenuto a fatica

Tra questi anche l'espulsione di Dumfries durante il parapiglia che si era scatenato in campo, con un nuovo video che spunta sui social per offrire ulteriori dettagli della scena. Al momento del rosso l'esterno dell'Inter, provocato a distanza da Dybala (tra le riserve ma entrato in campo con la pettorina durante la rissa), perde letteralmente la testa e cerca in ogni modo di raggiungere il fantasista della Roma. In preda alla rabbia Dumfries viene trattenuto a fatica dall'argentino Tagliafico, dal suo compagno di squadra Bijlow e dall'ex stella olandese Edgar Davids che riescono così ad evitare conseguenze peggiori.