Influenza del cammello: Rabiot festeggia la finale Mondiale... a distanza

La Francia fa festa: Rabiot... filma

All’interno dell’equipe francese sta infatti montando la preoccupazione per la cosiddetta “influenza dei cammelli”, che nelle ultime ore avrebbe colpito anche Kingsley Coman e che, senza adeguate misure di prevenzione, rischia di dilagarsi preoccupantemente a poche ore dalla finale contro l’Argentina. Così è diventata virale sui social la curiosa esultanza separata tra i giocatori “sani” a disposizione di Deschamps, che hanno festeggiato insieme in albergo con canti e balli sfrenati il raggiungimento della seconda finale consecutiva, e Adrien Rabiot, rimasto per precauzione nella propria stanza d’hotel, ma comunque coinvolto in pieno dai compagni.

Francia, allarme influenza dei cammelli in vista della finale

Il centrocampista della Juventus è stato raggiunto da una videochiamata dei compagni ed ha immortalato con foto e video le esultanze degli altri giocatori, compreso Upamecano che, colpito da sintomi lievi, ha potuto sedersi in panchina durante la semifinale. Ora a Rabiot, e a Deschamps, non resta che sperare che la febbre e i sintomi influenzali, che semberebbero dovuti a un eccesso di aria condizionata, svaniscano in tempo per permettere all’ex PSG di giocare la prima finale Mondiale della carriera, ma Youssouf Fofana è comunque in preallarme.

Mondiali, Francia a un passo dalla leggenda

Grazie alla vittoria sul Marocco la Francia è diventata la sesta nazionale della storia a centrare almeno due finali consecutive di un Mondiale. Il primato appartiene a Germania e Brasile, capaci di fare tris rispettivamente tra il 1982 e il ’90 e tra il 1994 e il 2002, con un bilancio di una vittoria e due sconfitte, mentre l’Italia e la stessa Seleçao sono finora state le uniche a vincere due Mondiali consecutivi. Anche l'Argentina è riuscita in questa impresa, vincendo nel 1986 e perdendo quattro anni dopo, mentre l’Olanda è al momento, e tale resterà per almeno altri quattro anni, l'unica ad aver perso entrambe le finali consecutive disputate, nel 1974 e nel 1978.