Mondiali, con Messi in finale esulta anche il Barcellona

Julian Alvarez fa ricco il Manchester City

Eppure, né Atletico, né Bayern, che hanno avuto rispettivamente 9 e 11 convocati per Qatar 2022, figurano nella top 5 dei club che riceveranno più soldi dalla Fifa. In base a un accordo stipulato con l’ECA, infatti, il massimo ente calcistico mondiale è obbligato a versare ai club una quota per ogni giorno passato al Mondiale dai tesserati delle varie società. In testa alla classifica c’è il Manchester City di Julian Alvarez, che grazie ai 16 giocatori della propria rosa presenti in Qatar incasserà 4,5 milioni di sterline. Poco sotto (3,6 milioni) il Real Madrid con i suoi 15 giocatori, tra i quali Aurelien Tchouameni, mentre sorprende il terzo posto del Tottenham, che riaccoglierà da trionfatore uno tra Hugo Lloris e Cristian Romero, ma che metterà comunque in cassa 3,3 milioni a prescindere dall’esito della finale.

Incassi dal Mondiale, Juve nella top ten

Il primo club italiano in classifica e l’unico nella top 10 è la Juventus, nona, che riceverà dalla Fifa 2.279.805 milioni grazie agli exploit dei propri giocatori, in particolare Adrien Rabiot, che affronterà in finale i compagni di squadra Angel Di Maria e Leandro Paredes. Qualche rammarico in casa bianconera resta per la rocambolesca eliminazione ai quarti del Brasile, il cui passaggio in semifinale avrebbe fatto lievitare i guadagni della Juve grazie alla presenza nella Seleçao di Alex Sandro, Bremer e Danilo.

Barcellona, gioie e dolori dal Qatar: ma ci pensa Messi...

Chi invece ha poco da recriminare è il Barcellona, quarto in classifica con 3,1 milioni che entreranno in cassa anche grazie a… Leo Messi. Sì, perché la regola prende in considerazione le squadre in cui i giocatori hanno militato dal 2020, con ovvia ripartizione del denaro in parti proporzionali rispetto all’effettiva permanenza nella società in questione. Così, nonostante gli addii prematuri al Mondiale di Raphinha e Depay, De Jong e Lewandowski, il Barcellona formerà il proprio tesoretto anche grazie alle circa 8.000 sterline garantite da Messi, mentre una quota riguarderà anche Antoine Griezmann, in Catalogna fino all’estate 2021. Xavi, comunque, è pronto a tifare per Jules Koundé e Ousmane Dembélé, gli unici giocatori grazie ai quali la rosa del Barcellona può sperare di avere due campioni del mondo nelle proprie fila.