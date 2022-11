Kjaer e il forfait contro la Francia: “Avevo problemi alla coscia”

Contro la Francia, pur lottando, la Danimarca ha perso 1-2 e ora è molto difficile la qualificazione al prossimo turno. Serve battere l' Australia e sperare. Al fischio finale, tutti hanno cercato Kjaer per saperne di più sulle condizioni fisiche: “Non sono a mio agio in panchina. Devo dirlo. Allo stesso tempo, è stata presa la decisione giusta. Potevo fare mezz'ora? Oggi non era la cosa giusta da fare”.

Kjaer: “Ho parlato con l'allenatore, con l'Australia spero di esserci”

Sulla decisione di non scendere in campo, Kjaer rivela: “Ho avuto un buon confronto con Kasper Hjulmand, l'allenatore, su questo. Era lui che doveva prendere la decisione perché io non posso farlo da solo. Ho sempre voglia di giocare, ma oggi la mia coscia non era all'altezza e almeno non per 90 minuti. Ora devo tenerla sotto controllo”.

Possibile rivederlo in campo con l'Australia: “Lo spero vivamente, altrimenti impazzisco. Per questo oggi non ho giocato, per evitare che il problema peggiorasse”

Kjaer: “Sono ottimista per la qualificazione”

Kjaer è ottimista per la qualificazione: “Un pareggio oggi non avrebbe cambiato i fatti. Dobbiamo lavorare sodo per farcela e trovare nuova energia. Sento che siamo in grado di farlo. Non perdere con la Francia forse ci avrebbe dato una sensazione psicologica diversa, ma possiamo ottenere la qualificazione”.