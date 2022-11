Tunisia-Australia 0-1 diretta: Scintille e nervosismo LIVE

AL WAKRAH (QATAR) - Una sfida già decisiva quella tra Tunisia e Australia, che si sfidano oggi (sabato 26 novembre, ore 11) allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrak nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Una grande opportunità per i nordafricani, che dopo il pari all'esordio contro la Danimarca vogliono provare ad arrivare a quota 4 all'ultima sfida del girone contro la Francia. Travolti dai 'Bleus' invece, i 'Socceros' sono all'ultima spiaggia e non possono permettersi un altro ko. Di seguito la diretta...