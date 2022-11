Francia-Danimarca 2-1 diretta: doppietta di Mbappé!

DOHA (QATAR) - Dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia (4-1) la Francia può blindare la qualificazione agli ottavi dei Mondiali contro la Danimarca nella seconda giornata del gruppo D. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà derby rossonero.

18:54

90'+7' - FINISCE QUI, VINCE LA FRANCIA

Dopo 6' di recupero la Francia vince contro la Danimarca 2-1 grazie alla doppietta di Mbappé. La nazionale di Deschamps blinda così la qualificazione agli ottavi.

18:43

86' - DOPPIETTA DI MBAPPÉ!

Griezmann calibra il traversone tagliato per Mbappé che con la coscia spinge in porta il contro-sorpasso: 2-1.

18:38

81' - PALO DELLA DANIMARCA!

Azione improvvisa della Danimarca che con Braithwaite scheggia il palo esterno: che spavento per la Francia.

18:37

80' - Rovesciata di Rabiot alta

Spinge la Francia e prova a schiacchiare la Danimarca. In mischia, su cross, arriva la rovesciata di Rabiot che non inquadra però la porta.

18:32

75' - Doppio cambio nella Francia

Konaté e Coman per Varane e Dembélé, doppio cambio operato da Deschamps.

18:30

73' - LLORIS SVENTA IL 2-1

Occasione enorme per Lindstrom che calcia di prima da dentro l'area, Lloris è provvidenziale e salva.

18:25

68' - PAREGGIA LA DANIMARCA!

Dagli sviluppi di corner arriva l'incornata vincente di Christensen che riporta la sfida in parità: 1-1.

18:20

63' - Entra Thuram sotto gli occhi del padre

Fuori Giroud e dentro Marcus Thuram sotto gli occhi di papà Lilian, presente allo stadio sugli spalti.

18:18

61' - GOL DI MBAPPÉ, FRANCIA AVANTI!

Dopo il gol divorato da Griezmann, un minuto più tardi la Francia trova la combinazione vincente per andare in vantaggio: uno-due tra Mbappé e Theo Hernandez, che restituisce all'attaccante, abile a girare di prima in porta il pallone dell'1-0.

18:14

56' - Schmeichel ferma Mbappé

Quando Mbappé sgasa non ce n'è per nessuno, il fenomeno del Psg parte da centrocampo e accelera, poi calcia ma trova i guanti di Schmeichel.

18:04

46' - Si riparte con un cambio

Si riparte con un cambio nella Danimarca: dentro Braithwaite per Cornelius.

17:48

45'+3' - FINISCE IL PRIMO TEMPO

Dopo 3' di recupero finisce il primo tempo. Ancora 0-0 Francia-Danimarca.

17:43

43' - Brutto fallo di Kounde

Kounde si allunga il pallone e frana addosso a Nelsson, travolgendolo e colpendolo sulla caviglia. L'arbitro ammonisce il difensore francese.

17:40

40' - CHE ERRORE DI MBAPPÉ!

Dembélé trova spazio a destra e serve Mbappé all'altezza del dischetto del rigore, la punta del Psg arriva e calcia di prima sparando in curva: che errore!

17:36

36' - Botta di Cornelius fuori

Contropiede della Danimarca che si affaccia con il primo tiro verso la porta di Lloris, la botta del centravanti finisce fuori.

17:34

34' - Muro Danimarca

Ogni tiro della Francia viene ribattuto dal muro difensivo alzato dalla Danimarca davanti alla propria porta. Su Griezmann è reattivo Schmeichel col piede.

17:30

30' - Salvataggio quasi sulla linea

Slalom di Mbappé che salta tutti e prende il fondo, il traversone pesca Kounde che calcia, Hojbjerg però salva a pochi passi dalla linea.

17:23

23' - Giallo anche per Cornelius

Scontro tra Cornelius e Giroud, il francese ha la peggio e il danese viene ammonito per l'intervento in ritardo.

17:21

21' - SCHMEICHEL VOLA SU RABIOT!

Cross dalla destra per Rabiot che si inserisce perfettamente e gira bene di testa, trovando la parata in tuffo di Schmeichel.

17:20

20' - Ammonito Christensen

Scatto pauroso di Mbappé che brucia Christensen, costretto a stendere la stella del Psg poco dopo la metà campo: primo giallo. La Francia reclama il rosso per chiara occasione da gol, ma c'erano altri due difensori nei pressi di Mbappé.

17:10

10' - Partita bloccata

Mbappé prova subito un paio di guizzi ma viene fermato, per ora i due portieri non sono chiamati in causa. Il possesso è della Francia che prova a spingere, ma la Danimarca si chiude bene.

17:00

1' - INIZIA LA PARTITA

Dopo gli inni nazionali comincia la partita, il primo pallone è della Danimarca.

16:45

Occhio a Eriksen: i numeri

Christian Eriksen è il giocatore che ha creato più occasioni da gol (5) nel pareggio a reti inviolate tra Danimarca e Tunisia. Solo Michael Laudrup (6 contro la Nigeria nel 1998) ha creato di più per i compagni in una singola partita ai Mondiali con la Danimarca.

16:30

Giroud, doppio obiettivo

Contro l'Australia Olivier Giroud ha eguagliato Thierry Henry al 1° posto dei migliori marcatori della Francia, entrambi 51 gol, e oggi può staccarlo. Il milanista potrebbe diventare anche il secondo giocatore con almeno 36 anni a segnare in due presenze di fila ai Mondiali, dopo Tom Finney con l'Inghilterra nel 1958 (36 anni e 64 giorni).

16:15

Danimarca bestia nera recente della Francia

La Danimarca ha vinto gli ultimi due incontri con la Francia in tutte le competizioni, entrambi nella Nations League 2022. I biancorossi non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro Les Bleus, mentre nessuna nazionale ha mai battuto la Francia tre volte nello stesso anno solare.

16:00

Le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Tchouaméni, Rabiot: Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom, Damsgaard; Cornelius. Ct: Hjulmand.

15:45

Curiosità sulla partita

Questo sarà il quarto incontro tra Francia e Danimarca ai Mondiali, tutti nella fase a gironi. Les Bleus hanno vinto il torneo in due delle precedenti occasioni in cui hanno affrontato la Danimarca (1998 e 2018), mentre l'altra è arrivata da campioni in carica nel 2002.

Stadium 974