Deschamps stupisce tutti su Giroud: “Lo adoriamo”

L'infortunio di Karim Benzema ha spalancato le porte a Olivier Giroud quale centravanti titolare della Francia . Così come al Milan era successo con il ko di Zlatan Ibrahimovic . La punta rossonera deve continuare a fare gli straordinari, insomma, ma ne sarà ben contento. Domani alle 20 l'esordio ai Mondiali con l' Australia e Giroud avrà il compito di dimostrare di poter sopportare la pesante eredità del Pallone d'oro, tornato a casa prima ancora dell'inizio della competizione.

Deschamps: “Non è vero che in Francia odiano Giroud”

Didier Deschamps, il commissario tecnico della Francia che prova a bissare il titolo di Russia 2018, nella conferenza stampa ha dovuto 'difendere' Giroud che, a quanto pare, in Francia non è amato particolarmente. Del resto, nessuno è profeta in patria.