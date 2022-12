Tchouameni non si arrende agli insulti razzisti: la risposta è magistrale

Tchouaméni: “Ho fiducia nel futuro della Francia”

Sui social, il 22enne del Real Madrid ha scritto: “Ci vorrà del tempo per digerire l'amarezza e la frustrazione. Avremo provato di tutto. Mi sono preso le mie responsabilità, non ha funzionato e sono il primo a esserne dispiaciuto. Sono convinto che il futuro della squadra francese sia roseo, soprattutto se potremo contare su di voi”. Rivolgendosi naturalmente ai tifosi, in migliaia si sono riversati in Place de la Concorde per accogliere la nazionale di ritorno dal Qatar.