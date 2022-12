La moglie di Griezmann: “Abbiamo visto il tuo impegno e la tua leadership”

Scrive lady Griezmann: “Nel Mondiali 2018 avevi un obiettivo chiaro e due occhietti che ti guardavano a metà strada e di tanto in tanto. Il mio sguardo era troppo giovane per realizzare quello che cercavi e che alla fine avresti ottenuto”. Non è accaduto lo stesso in Qatar perché la Francia non ha bissato la vittoria della Russia: “In questo Mondiale avevi sei occhi che ti guardavano, quattro dei quali con sguardi esigenti, sempre con ammirazione e a volte con rabbia per non averti visto, soprattutto di notte. Uno dei tuoi obiettivi è rimasto lo stesso, ma ne portavi un altro che doveva essere un esempio per i tuoi figli. Eri vicino al primo obiettivo, ma dal secondo sei uscito campione”.

La moglie di Griezmann: “Hai sollevato da terra chi hai eliminato”

Griezmann un esempio, quindi: “Mia e Amaro ti hanno già visto allenarti da subito in vacanza per arrivare preparato. Ma in Qatar hanno visto come giocavi ogni pallone, hanno visto come correvi sia per aiutare in difesa che in avanti, hanno visto come non perdevi nessun ordine del tuo allenatore. Hanno visto come hai sollevato da terra quello che avevi appena eliminato, dicendogli che aveva motivi per tenere la testa alta. Ti hanno visto guidare tutti quando era necessario”.

L'attaccante dell'Atletico Madrid è stato senza dubbio uno dei migliori della spedizione francese: “Hanno visto come hai perso all'ultimo minuto e, anche se faceva male, hanno visto come non ti sei tolto la medaglia, hanno visto come hai applaudito i campioni in carica e come ti sei congratulato con i tuoi compagni di squadra. Dire 'siamo orgogliosi' non rende giustizia a quello che proviamo davvero”. Infine: “E congratulazioni ai campioni in carica”.