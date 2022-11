Marocco, mistero Bono: il portiere canta l’inno poi non gioca. Tifosi in ansia

DOHA (QATAR) - Giallo a i Mondiali poco prima dell'inizio di Belgio-Marocco , match valido per la seconda giornata del Gruppo F con i ' Diavoli Rossi ' reduci dal faticoso successo contro il Canada ( condito dalle polemiche ) e i nordafricani capaci di fermare sullo 0-0 la Croazia nel primo match della loro avventura in Qatar .

Sul prato dello stadio 'Al Thumana' di Doha infatti si presenta regolarmente Bono, portiere del Marocco inserito nella formazione ufficiale dal suo ct Walid Regragui che assiste all'esecuzione degli inni nazionali abbracciato agli altri titolari della nazionale nordafricana schierati al centro del campo. A quel punto Bono esce però di scena e lascia il posto tra i pali a Munir, per motivi che ancora non sono stati spiegati. Probabile un'improvvisa indisposizione per il portiere, con gli spagnoli di 'Marca' che ipotizzano un problema intestinale.

