Marocco, che balzo: 11° nel ranking Fifa! Ma non è record...

Il Marocco si gode gli effetti del suo super Mondiale in Qatar e scala ben undici posizioni nel ranking Fifa issandosi all'undicesimo posto. Tuttavia, non si tratta di un record...

I Leoni dell'Atlante , infatti, arrivarono addirittura al decimo al termine della rassegna iridata del 1998, in cui uscirono nella fase a gironi beffati incredibilmente dalla Norvegia, andata a vincere per 2-1 nella terza e ultima giornata contro il Brasile di Ronaldo poi finalista. Al Marocco del talentuoso Mustapha Hadji non bastò, infatti, il netto 3 a 0 rifilato alla Scozia.

Marocco 11° nel ranking Fifa, ma non è record

Nella rassegna qatarina, la selezione di Walid Regragui è entata nella storia come prima nazionale del continente africano ad accedere nel novero delle prime quattro al mondo. Achraf Hakimi e compagni hanno infatti brillantemente superato il proprio girone - da prima in classifica - battendo Belgio e Canada, prima di eliminare Spagna e Portogallo nella fase a eliminazione diretta arrivando in semifinale, poi persa contro la Francia. Nella finale per il terzo posto è quindi arrivato il ko, 2-1, contro la Croazia.