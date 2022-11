Szczesny rivela: “Dietro ai rigori parati c'è un segreto Juve...”

Ha neutralizzato ieri il rigore del possibile 1-1 dell' Arabia Saudita contro la Polonia . Non è la prima volta che Wojciech Szczesny ipnotizza un tiratore dagli undici metri, in nazionale e con la Juve . Il numero uno polacco ha svelato un retroscena sul rigore respinto con bravura in Qatar e riguarda i bianconeri.

Il segreto è svelato, ora chissà che anche altri club si mettano in coda alla Juve per fare la stessa cosa. Anche perché pare proprio che questo metodo funzioni. Szczesny dice infatti: “Alla Juve abbiamo trovato un metodo di analisi dei rigoristi, negli ultimi due anni i rigori parati sono più di quelli subiti: dire che il metodo funziona”.

Poi da serio che era, Szczesny sia fa scherzoso: “Ma ora non vorrete dare tutti i meriti a Filippi, eh? Scherzo”. Filippi è il preparatore dei portieri della Juve. No, qualche merito ce l'avrà sicuramente anche la saracinesca polacca, che alla prossima dovrà confrontarsi con Messi e il compagno di squadra Di Maria, tornati in corsa per la qualificazione grazie il 2-0 al Messico.