Szczesny e il mistero social sul rigore parato: il piede tocca o no la linea?

DOHA (QATAR) - I social sono letteralmente scatenati contro Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus è infatti il protagonista indiscusso del primo tempo tra la sua Polonia e l'Arabia Saudita, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C del Mondiale di Qatar 2022. L'estremo difensore bianconero, con il risultato di 1-0 in favore della sua nazionale per effetto del gol del 'napoletano' Zielinski, è salito in cattedra parando un calcio di rigore al saudita Al Dawsari nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Portiere polacco straordinario anche sulla ribattuta che ha impedito così il gol del momentaneo pari all'Arabia Saudita. Ma sono in molti, sul web, a lamentare un'irregolarità dello stesso Szczesny.