Santos e la rivelazione su Ronaldo: "Non mi interessa di un mese fa"

Aggrappato al talento straordinario di Cristiano Ronaldo . Il commissario tecnico del Portogallo , Fernando Santos , in conferenza stampa preferisce giudicare il suo gioiello per quello che farà nel prossimo mese, lasciando perdere i guai del mese passato. Del resto, se il numero 7 dovesse tirare fuori tutti i suoi numeri, i rossoverdi potrebbero davvero aspirare a qualcosa di grande nei Mondiali del Qatar .

Anzi, i problemi delle ultime settimane potrebbero aver ulteriormente motivato un campione come Cristiano Ronaldo che, tra l'altro, è al passo d'addio in un campionato mondiale (salvo miracoli). Perciò, Fernando Santos è convinto: “Come tutti i giocatori che ho convocato, Cristiano ha un'enorme voglia di mostrare le sue capacità e portare il Portogallo a diventare campione del mondo”.

Ci vuole poco a descrivere uno come Ronaldo: “E' uno che ha sempre fame, per questo è rimasto per tanti anni ai vertici del calcio. A me non interessa la situazione che ha vissuto un mese fa, visto che da allora ha giocato quattro partite con il Manchester United". Scordiamoci il passato, c'è una nazione da trainare verso un sogno. Per le beghe dei club ci sarà tempo.