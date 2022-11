Morata emozionato: “Il giorno delle convocazioni ai Mondiali come l'Epifania”

Il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi per Alvaro Morata a causa del mal di pancia che lo ha messo ko e costretto a iniziare la prima partita della Spagna, contro Costarica, dalla panchina. Ma l'umore è salito presto perché l'attaccante dell'Atletico Madrid, dopo esser entrato in campo, ha messo la firma finale sul 7-0 degli iberici. Oggi l'ex Juve è felice e speranzoso per il futuro. Ma è al passato che guarda parlando a El Larguero.

Morata: “Ho pensato molte volte che non avrei giocato un Mondiale” Morata è l'attaccante centrale della Spagna, anche se con Costarica in tanti hanno confermato di poter segnare. Tanto è vero che sono arrivati sei marcatori diversi, un record. Per Luis Enrique, però, Alvaro è il naturale terminale offensivo. Non portarlo in Qatar sarebbe stato difficile per il commissario tecnico, ma Morata ha temuto: “Sono arrivato a pensare molte voce che non avrei mai giocato un Mondiale”.