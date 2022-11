McKennie e il sogno Mondiale: "In Qatar grazie alla Juve"

Qatar 2022, Stati Uniti "all'italiana" con Dest e McKennie

Il ct Gregg Berhalter ha comunque a disposizione un gruppo giovane, seppur qualitativo, che punta a fare esperienza in vista del Mondiale 2026, che gli Stati Uniti organizzeranno insieme a Canada e Messico. Tra i 26 convocati ci sono anche due protagonisti della Serie A, il centrocampista della Juventus Wes McKennie e il difensore del Milan Sergino Dest.

Mondiali, McKennie e la paura di non farcela: "Juve e nazionale hanno lavorato benissimo"

Quest’ultimo si sta ritagliando sempre più spazi agli ordini di Stefano Pioli, che ha aumentato il minutaggio dell’ex Ajax nella parte finale del 2022 e che dovrebbe essere titolare negli Stati Uniti, al pari del più esperto McKennie, già nella gara d'esordio contro il Galles, in programma alle 20 di lunedì ad Ar Rayyan. Intervenuto in conferenza stampa, il bianconero ha ringraziato la Juventus per la collaborazione con lo staff medico degli Stati Uniti, che ha permesso a McKennie, nonostante i numerosi infortuni subiti nella prima parte della stagione (l'ultimo dei quali un sovraccarico al retto femorale a fine ottobre), di prendere parte al primo Mondiale della carriera: “La settimana di preparazione è andata bene. Considerato il punto di partenza e le mie condizioni fino a poche settimane fa posso ire che sto bene ed è tutto sotto controllo grazie al gran lavoro fatto dalla Juventus e dallo staff della nazionale, che hanno cooperato per permettermi di essere qui. Le sensazioni che ho avuto nell'amichevole contro l'Al-Gharafa sono state molto buone, mi sento pronto per l’esordio".