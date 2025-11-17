La Germania travolge la Slovacchia e vola ai Mondiali, anche l'Olanda stacca il pass

L'Olanda travolge la Lettonia e stacca il pass, Polonia seconda

Mancava solo l'ufficialità per la qualificazione diretta dell'Olanda nel Gruppo G ed è arrivata grazie al successo per 4-0 ottenuto dagli 'Orange' contro la Lituania (titolare Gineitis del Torino) alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam. La squadra di Ronald Koeman ha sbloccato il match al 16' su rigore con l'ex milanista Reijnders (titolare anche l'ex juventino De Ligt in difesa, dentro nel finale il napoletano Lang), che alla mezz'ora colpisce invece un palo. Altro rigore nella ripresa per il raddoppio, questo trasformato da Gakpo al 58', con gli ospiti che poi crollano sotto i colpi di Simons (60') e Malen (62'). Nel finale c'è posto anche per il debutto dell'italo-olandese ed ex azzurrino Valente, coinvolto così nella festa per una goleada che certifica la qualificazione degli 'Orange' ai Mondiali.

Ufficiale ora in questo gruppo anche il secondo posto della Polonia, che passa a Malta (2-3) e ora si preparerà ai playoff, con Zalewski che salterà però la semifinale: titolare come l'interista Zielinski (solo panchina invece per il romanista Ziolkowski e Buksa dell'Udinese, dentro nel finale Bereszynski de Palermo), l'esterno dell'Atalanta era diffidato ed è stato ammonito. Ospiti avanti con il sempreverde Lewandowski (32'), ma i padroni di casa pareggiano con Cardona (36'). Nella ripresa ancora Polonia avanti con Wszolek (59') e di nuovo ripresa da Teuma (58'), a segno su un rigore concesso dopo una revisione al Var e subito dopo che i polacchi aveno segnato la terza rete (poi annullata) con Swiderski. Nel finale è però Zielinski (85') a regalare un sofferto successo alla Polonia.