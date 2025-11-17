La Germania travolge la Slovacchia e vola ai Mondiali, anche l'Olanda stacca il pass
ROMA - Emozioni, gol ed altri verdetti nelle sei partite di qualificazioni europee ai Mondiali 2026 andate in scena nella serata di oggi (17 novembre), dopo la tornata di ieri che ha visto scendere in campo anche l'Italia di Rino Gattuso (travolta dalla Norvegia a San Siro e costretta così a passare dai playoff come seconda del proprio raggruppamento).
Qualificazioni Mondiali 2026: le classifica dei gironi europei
Risultati, tabellini e calendario
La Germania vola ai Mondiali: 6-0 alla Slovacchia, che va ai playoff
Qualificazione conquistata all'ultima curva nel Gruppo A dalla Germania di Julian Nagelsmann, che a Lipsia (con Jurgen Klopp a fare il tifo sugli spalti) batte 6-0 nello scontro diretto la Slovacchia guidata da Francesco Calzona (titolari il napoletano Lobotka, Obert del Cagliari e l'ex romanista Gyomber, mentre parte dalla panchina l'ex laziale Vavro ed è out per infortunio Suslov del Verona). I tedeschi partono forte e passano in vantaggio già al 18': cross di Kimmich per Woltemade che non sbaglia e fa 1-0. Immediata la reazione degli ospiti, che tre minuti dopo impegnano Baumann con l'ex veronese Duda ma al 24' perdono il centrocampista Bero per infortunio (dentro Rigo). La Germania riprende però subito ad attaccare e raddoppia con Gnabry, innescato al 28' da Goretzka. Gli slovacchi provano allora a tornare a galla con Hancko (conclusione di testa a lato di poco al 35'), ma vengono infilati per la terza volta al 37': lancio di Wirtz per Sané, che dopo uno splendido stop cala il tris. Ed è ancora Wirtz a sfornare il cross dalla sinistra per la doppietta di Sané, che serve il poker dei tedeschi prima del riposo (41'). Nella ripresa poi le reti di Baku (67') e Ouedraogo (79') a fissare il risultato sul 6-0, con i tifosi di casa in festa per la qualificazione diretta ai Mondiali e gli slovacchi (secondi) ora costretti a pensare ai playoff.
Solo per la gloria vale invece la vittoria di misura ottenuta in casa contro il Lussemburgo dall'Irlanda del Nord (1-0 grazie al rigore trasformato da Donley al 44'), che chiude il girone da terza ma parteciperà agli spareggi come ripescata dalla Nations League (in quarta fascia nel sorteggio, è una delle possibili avversarie dell'Italia in semifinale).
Germania-Slovacchia 6-0: cronaca, statistiche e tabellino
Irlanda del Nord-Lussemburgo 1-0: cronaca, statistiche e tabellino
L'Olanda travolge la Lettonia e stacca il pass, Polonia seconda
Mancava solo l'ufficialità per la qualificazione diretta dell'Olanda nel Gruppo G ed è arrivata grazie al successo per 4-0 ottenuto dagli 'Orange' contro la Lituania (titolare Gineitis del Torino) alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam. La squadra di Ronald Koeman ha sbloccato il match al 16' su rigore con l'ex milanista Reijnders (titolare anche l'ex juventino De Ligt in difesa, dentro nel finale il napoletano Lang), che alla mezz'ora colpisce invece un palo. Altro rigore nella ripresa per il raddoppio, questo trasformato da Gakpo al 58', con gli ospiti che poi crollano sotto i colpi di Simons (60') e Malen (62'). Nel finale c'è posto anche per il debutto dell'italo-olandese ed ex azzurrino Valente, coinvolto così nella festa per una goleada che certifica la qualificazione degli 'Orange' ai Mondiali.
Ufficiale ora in questo gruppo anche il secondo posto della Polonia, che passa a Malta (2-3) e ora si preparerà ai playoff, con Zalewski che salterà però la semifinale: titolare come l'interista Zielinski (solo panchina invece per il romanista Ziolkowski e Buksa dell'Udinese, dentro nel finale Bereszynski de Palermo), l'esterno dell'Atalanta era diffidato ed è stato ammonito. Ospiti avanti con il sempreverde Lewandowski (32'), ma i padroni di casa pareggiano con Cardona (36'). Nella ripresa ancora Polonia avanti con Wszolek (59') e di nuovo ripresa da Teuma (58'), a segno su un rigore concesso dopo una revisione al Var e subito dopo che i polacchi aveno segnato la terza rete (poi annullata) con Swiderski. Nel finale è però Zielinski (85') a regalare un sofferto successo alla Polonia.
Olanda-Lituania 4-0: cronaca, statistiche e tabellino
Malta-Polonia 2-3: cronaca, statistiche e tabellino
Croazia di rimonta in Montenegro, Repubblica Ceca già in forma playoff
Nella Croazia, già sicura del primo posto nel gruppo L prima della gara poi vinta 3-2 in rimonta contro il Montenegro del ct Mirko Vucinic a Podgorica, viene concesso un po' di riposo al milanistra Modric (dentro solo nel finale per salire a quota 194 presenze in nazionale, solo panchina come l'interista Sucic). Titolari invece l'atalantino Pasalic, il bolognese Moro e il torinista Vlasic (dentro nella ripresa Pongracic della Fiorentina), mentre tra i padroni di casa inizia in panchina lo juventino Adzic (dentro poi nella ripresa) ma dal 1' ci sono il laziale Marusic e l'atalantino Krstovic che, dopo il vantaggio siglato al 3' da Osmajic, raddoppia al 27' per il Montenegro su assist del 36enne ex fiorentino Jovetic. La Croazia però non ci sta e al 37' accorcia le distanze su rigore con l'ex interista Perisic (per l'occasione anche capitano), pareggia con Jakic al 72' e nel finale sorpassa con il torinista Vlasic (87').
Già in forma playoff (a cui parteciperà da seconda del girone) la Repubblcia Ceca, che in casa ha battuto 6-0 Gibilterra: a segno Doudera (5'), Chory (18'), Coufal (32'), Karabek (39'), Soucek (44') Hranac (51').
Montenegro-Croazia 2-3: cronaca, statistiche e tabellino
Repubblica Ceca-Gibilterra 6-0: cronaca, statistiche e tabellino
ROMA - Emozioni, gol ed altri verdetti nelle sei partite di qualificazioni europee ai Mondiali 2026 andate in scena nella serata di oggi (17 novembre), dopo la tornata di ieri che ha visto scendere in campo anche l'Italia di Rino Gattuso (travolta dalla Norvegia a San Siro e costretta così a passare dai playoff come seconda del proprio raggruppamento).
Qualificazioni Mondiali 2026: le classifica dei gironi europei
Risultati, tabellini e calendario
La Germania vola ai Mondiali: 6-0 alla Slovacchia, che va ai playoff
Qualificazione conquistata all'ultima curva nel Gruppo A dalla Germania di Julian Nagelsmann, che a Lipsia (con Jurgen Klopp a fare il tifo sugli spalti) batte 6-0 nello scontro diretto la Slovacchia guidata da Francesco Calzona (titolari il napoletano Lobotka, Obert del Cagliari e l'ex romanista Gyomber, mentre parte dalla panchina l'ex laziale Vavro ed è out per infortunio Suslov del Verona). I tedeschi partono forte e passano in vantaggio già al 18': cross di Kimmich per Woltemade che non sbaglia e fa 1-0. Immediata la reazione degli ospiti, che tre minuti dopo impegnano Baumann con l'ex veronese Duda ma al 24' perdono il centrocampista Bero per infortunio (dentro Rigo). La Germania riprende però subito ad attaccare e raddoppia con Gnabry, innescato al 28' da Goretzka. Gli slovacchi provano allora a tornare a galla con Hancko (conclusione di testa a lato di poco al 35'), ma vengono infilati per la terza volta al 37': lancio di Wirtz per Sané, che dopo uno splendido stop cala il tris. Ed è ancora Wirtz a sfornare il cross dalla sinistra per la doppietta di Sané, che serve il poker dei tedeschi prima del riposo (41'). Nella ripresa poi le reti di Baku (67') e Ouedraogo (79') a fissare il risultato sul 6-0, con i tifosi di casa in festa per la qualificazione diretta ai Mondiali e gli slovacchi (secondi) ora costretti a pensare ai playoff.
Solo per la gloria vale invece la vittoria di misura ottenuta in casa contro il Lussemburgo dall'Irlanda del Nord (1-0 grazie al rigore trasformato da Donley al 44'), che chiude il girone da terza ma parteciperà agli spareggi come ripescata dalla Nations League (in quarta fascia nel sorteggio, è una delle possibili avversarie dell'Italia in semifinale).
Germania-Slovacchia 6-0: cronaca, statistiche e tabellino
Irlanda del Nord-Lussemburgo 1-0: cronaca, statistiche e tabellino