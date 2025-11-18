Sorteggi playoff Mondiali 2026: quando e dove vederli in tv

Si chiude il sipario sulle partite della fase a gironi delle qualificazioni per i Mondiali di calcio 2026 e come purtroppo sappiamo l'Italia dovrà affrontare gli spareggi per guadagnarsi un posto alla Coppa del Mondo, in quanto seconda classificata del girone I dietro la Norvegia. Gli Azzurri , a causa della doppia sconfitta contro la squadra di Haaland , per la terza volta consecutiva non sono riusciti a staccare il pass diretto per disputare la massima competizione internazionale e dovranno quindi così disputare i play off per centrare un sogno che ormai gli italiani non vivono dall'edizione del 2014 giocata in Brasile.

Playoff Mondiali calcio 2026, dove vederli in tv e streaming

I sorteggi dei playoff saranno a Zurigo giovedì 20 novembre alle ore 13 e verranno trasmessi in diretta televisiva da Sky Sport e su Rai Sport. In streaming sarà possibile assistere al sorteggio su SkyGo, Now e sul canale ufficiale della Fifa.

Playoff Mondiali 2026, le possibilI avversarie dell'Italia

Da testa di serie, l'Italia in semifinale potrà incontrare solamente le squadre della quarta fascia, dunque quelle che hanno raggiunto il miglior risultato in Nations League che nel girone di qualificazione sono finite fuori dalle prime due posizioni. Nelle ultime due edizioni gli Azzurri sono stati eliminati rispettivamente da Svezia e Macedonia del Nord e questa volta potranno incotrare...

Come funzionano i playoff dei Mondiali 2026

Il sorteggio determinerà gli accoppiamenti dei playoff delle 16 nazionali europee: le 12 nazionali che si sono piazzate al secondo posto nei rispettivi gironi di qualificazione (tra cui c'è anche l'Italia) più le quattro migliori vincitrici della Nations League 2024/25 tra coloro che non si sono già classificate nelle prime due posizioni nei gruppi di qualificazione. Le squadre saranno distribuite in 4 urne differenti da quattro nazionali ciascuno: le "ripescate" dalla Nations League andranno direttamente nella quarta fascia, mentre le restanti 12 andranno a comporre le prime tre fasce a seconda del ranking Fifa di novembre, aggiornato dopo i risultati delle ultime partite: l'Italia partirà dalla prima fascia e nessuna nazionale potrà affrontarne un'altra della stessa fascia...

Dove giocherà l'Italia la semifinale playoff?

Per qualificarsi ai Mondiali 2026 sembra che la squadra di Gattuso abbia scelto come palcoscenico lo stadio di Bergamo. Il prossimo 26 marzo potrebbe essere quindi la New Balance Arena a ospitare la Nazionale impegnata nel match che vale l'accesso alla fase finale delle qualificazioni della Coppa del Mondo 2026 itinerante, che verrà giocata tra Canada, Messico e Stati Uniti. Un impianto che sta a cuore a Ringhio visto che proprio su questo campo ha fatto il suo debutto lo scorso 5 settembre, e gli Azzurri vinsero 5-0 contro l'Estonia. Potrebbe essere la quinta volta dunque che la città di Bergamo accoglierà l'Italia: nelle quattro volte precedenti si contano due vittorie e due pareggi pareggi e zero sconfitte.