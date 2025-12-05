Corriere dello Sport.it
Sorteggi Mondiali 2026 diretta: scopri i gironi e le possibili avversarie dell'Italia LIVE 

Si avvicina il torneo che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada: tutti gli aggiornamenti
5 min
TagsSorteggi Mondiali 2026
Aggiorna

Mancano ancora sei mesi al primo fischio d'inizio dei Mondiali 2026, ma oggi è una giornata importante. Infatti, conosceremo la composizione dei gironi. Il torneo si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Alle ore 18 italiane, a Washington, sono in programma i sorteggi dei raggruppamenti. L'Italia di Gattuso non ha ancora conquistato il pass (deve disputare gli spareggi), ma capirà l'eventuale percorso dell'evento della Fifa. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.  

16:15

Chi condurrà l'evento a Washington

L'ex capitano dell'Inghilterra Rio Ferdinand condurrà il sorteggio dei Mondiali 2026 insieme a Samantha Johnson

16:05

Il vincolo nei sorteggi

Non potranno esserci due squadre della stessa confederazione nello stesso girone. L'unica eccezione vale per l’Europa, con un limite massimo di due nazionali: inevitabile contando 16 partecipanti.  

15:51

Mondiali 2026, chi vincerà

Secondo il supercomputer non ci sono dubbi 

15:44

Infantino, due pesi e due misure

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio. APPROFONDISCI 

15:32

Le prime nel ranking Fifa

Le prime quattro squadre del ranking Fifa, cioé Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra, saranno sorteggiate in modo da non incrociarsi prima delle semifinali se vinceranno i rispettivi gironi  

15:23

I Paesi che ospitano i Mondiali

I tre Paesi ospitanti hanno già una posizione assegnata dall'inizio: il Messico è stato inserito nel Gruppo A, il Canada nel Gruppo B, mentre gli Stati Uniti nel Gruppo D 

15:13

Le date del torneo

La partita inaugurale dei Mondiali 2026 è in agenda l'11 giugno 2026 all'Estadio Azteca di Città del Messico. La finale, invece, andrà in scena  il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, New York. 

15:03

Il calendario del torneo

Il calendario aggiornato delle partite, con l'assegnazione degli orari e degli stadi, sarà pubblicato domani (sabato 6 dicembre).

14:51

Washington, invasione di vip

Totti con Ronaldo e Batistuta, Baggio con Robbie Williams 

14:42

La sede dei sorteggi dei Mondiali 2026

La Fifa ha scelto l'inconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington come teatro dell'evento 

14:36

I dettagli

Oggi verranno stabiliti i 12 gironi, ciascuno composto da quattro squadre (totale 48). L'Italia di Gattuso si deve qualificare attraverso gli spareggi, ma è già certa della sua fascia di appartenenza, cioè la quarta e ultima     

14:33

Mondiali 2026, le quattro fasce per i sorteggi

Fascia 1: Stati Uniti, Canada, Messico, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania 

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia 

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica 

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Uefa A (qui c'è l'Italia di Gattuso), Playoff Uefa B, Playoff Uefa C, Playoff Uefa D, Playoff Fifa 1, Playoff Fifa 2 

14:30

Sorteggi Mondiali 2026 in tv e streaming 

La composizione dei gironi potrà essere seguita in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport. In live-streaming su NOW, SkyGo, FIFA+ e il sito ufficiale della FIFA. Anche Dazn trasmetterà l'evento gratis   

Washington, Stati Uniti 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

