Sorteggi Mondiali 2026 diretta: scopri i gironi e le possibili avversarie dell'Italia LIVE 

Mancano ancora sei mesi al primo fischio d'inizio dei Mondiali 2026, ma oggi è una giornata importante. Infatti, conosceremo la composizione dei gironi. Il torneo si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Alle ore 18 italiane, a Washington, sono in programma i sorteggi dei raggruppamenti. L'Italia di Gattuso non ha ancora conquistato il pass (deve disputare gli spareggi), ma capirà l'eventuale percorso dell'evento della Fifa. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.