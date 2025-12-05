Sorteggi Mondiali 2026 diretta: scopri i gironi e le possibili avversarie dell'Italia LIVE
Mancano ancora sei mesi al primo fischio d'inizio dei Mondiali 2026, ma oggi è una giornata importante. Infatti, conosceremo la composizione dei gironi. Il torneo si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Alle ore 18 italiane, a Washington, sono in programma i sorteggi dei raggruppamenti. L'Italia di Gattuso non ha ancora conquistato il pass (deve disputare gli spareggi), ma capirà l'eventuale percorso dell'evento della Fifa. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
16:15
Chi condurrà l'evento a Washington
L'ex capitano dell'Inghilterra Rio Ferdinand condurrà il sorteggio dei Mondiali 2026 insieme a Samantha Johnson
16:05
Il vincolo nei sorteggi
Non potranno esserci due squadre della stessa confederazione nello stesso girone. L'unica eccezione vale per l’Europa, con un limite massimo di due nazionali: inevitabile contando 16 partecipanti.
15:51
Mondiali 2026, chi vincerà
Secondo il supercomputer non ci sono dubbi
15:44
Infantino, due pesi e due misure
15:32
Le prime nel ranking Fifa
Le prime quattro squadre del ranking Fifa, cioé Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra, saranno sorteggiate in modo da non incrociarsi prima delle semifinali se vinceranno i rispettivi gironi
15:23
I Paesi che ospitano i Mondiali
I tre Paesi ospitanti hanno già una posizione assegnata dall'inizio: il Messico è stato inserito nel Gruppo A, il Canada nel Gruppo B, mentre gli Stati Uniti nel Gruppo D
15:13
Le date del torneo
La partita inaugurale dei Mondiali 2026 è in agenda l'11 giugno 2026 all'Estadio Azteca di Città del Messico. La finale, invece, andrà in scena il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, New York.
15:03
Il calendario del torneo
Il calendario aggiornato delle partite, con l'assegnazione degli orari e degli stadi, sarà pubblicato domani (sabato 6 dicembre).
14:51
Washington, invasione di vip
Totti con Ronaldo e Batistuta, Baggio con Robbie Williams
14:42
La sede dei sorteggi dei Mondiali 2026
La Fifa ha scelto l'inconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington come teatro dell'evento
14:36
I dettagli
Oggi verranno stabiliti i 12 gironi, ciascuno composto da quattro squadre (totale 48). L'Italia di Gattuso si deve qualificare attraverso gli spareggi, ma è già certa della sua fascia di appartenenza, cioè la quarta e ultima
14:33
Mondiali 2026, le quattro fasce per i sorteggi
Fascia 1: Stati Uniti, Canada, Messico, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Uefa A (qui c'è l'Italia di Gattuso), Playoff Uefa B, Playoff Uefa C, Playoff Uefa D, Playoff Fifa 1, Playoff Fifa 2
14:30
Sorteggi Mondiali 2026 in tv e streaming
La composizione dei gironi potrà essere seguita in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport. In live-streaming su NOW, SkyGo, FIFA+ e il sito ufficiale della FIFA. Anche Dazn trasmetterà l'evento gratis
Washington, Stati Uniti