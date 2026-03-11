Walker lascia l'Inghilterra prima del Mondiale: "Questa maglia il più grande onore della mia carriera"

L'Inghilterra farà a meno di uno dei suoi leader a tre mesi dall'inizio del Mondiale . Kyle Walker ha deciso di terminare la propria carriera con la maglia dei Tre Leoni . L'ex terzino di Tottenham , Manchester City (maglia con la quale ha alzato, tra i trofei, la Champions League) e del Milan , oggi in forza in Premier League al Burnley, ha deciso di annunciare questa sua decisione con un post pubblicato sui propri canali social: "Dopo più di un decennio a rappresentare il mio Paese, ho deciso di ritirarmi dal calcio internazionale ".

Inghilterra, si ritira Walker: "Sosterrò i ragazzi al Mondiale"

Una lunga didascalia, a fare da accompagnamento a un video nel quale Walker ha annunciato la propria decisione. "Giocare per l’Inghilterra è sempre stato il più grande onore della mia carriera e qualcosa di cui sarò sempre orgoglioso". Quindi i ringraziamenti: "Grazie a ogni compagno di squadra, allenatore, commissario tecnico, al dodicesimo uomo e a tutte le persone dietro le quinte che hanno fatto parte di questo percorso. Ogni coro dei tifosi ha spinto la squadra ad andare avanti e non vedo l’ora di unirmi a loro per sostenere i ragazzi al Mondiale". Proseguendo: "I ricordi con la maglia dell’Inghilterra resteranno con me per sempre. Voglio anche ringraziare la mia famiglia per il loro supporto in ogni passo del cammino. Hanno reso questo viaggio ancora più speciale e sarò sempre grato di averlo condiviso con loro".

I numeri di Walker con la maglia dell'Inghilterra: due finali dell'Europeo perse

Kyle Walker, classe 1990, termina la propria avventura con l'Inghilterra dopo 96 presenze. La prima, contro la Spagna, nel novembre del 2011. Il primo gol, invece, è arrivato solamente nel settembre del 2023, nella sfida di qualificazione all'Europeo contro l'Ucraina. Walker ha preso parte a cinque tornei con la nazionale inglese. In particolare i Mondiali del 2018 e del 2022 (in quello del 2014, in cui l'Inghilterra ha giocato contro l'Italia, perdendo, era infortunato) e tre Europei, nel 2016, nel 2021 e nel 2024. In questi ultimi due ha perso in finale, prima con gli Azzurri a Wembley, quindi con la Spagna a Berlino.